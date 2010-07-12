Решите Пример: 4.7-3.2*12.7/10
Математика
Решите Пример: 4.7-3.2*12.7/10
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)12.7:10=1.27 2)3.2*1.27=4,064 3)4.7-4.064=0,636
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Оставьте пожалуйста 3 предложение с словосочетаниями: объехал полмира, знамениты?? велогонщик, съел пол-ананаса. (Окончания можно менять)
Физика
Какое минимальное число тел должно участвовать во взаимодествии? Какое свойство ??ела характеризуетиего масса?3)Каким образом можно сравнить массы ...
Русский язык
Светит яркое солнышко тают снега плачут снежинки на реке треснул лед над водой кр??жат быстрые чайки к реке вышли лось и лосенок звонко стучит лесн...
Русский язык