Как не здороваются? а)с добрым утром

Русский язык
Как не здороваются? а)с добрым утром
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А б в ... вырианты какие
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Разказ как садержат хомечкоф
Ответить
Русский язык
В столовой для приготовления обеда потребовалось моркови в 6 раз меньше,чем карто??еля,а лука в 2 раза меньше , чем моркови . Сколько кг картофел...
Ответить
Окружающий мир
Напишите 2 примера ураганов и бурь, имевших место на территории России, опишите их последствия. Объясните причину из возникновения.
Ответить
Алгебра
Приведите одночлен к стандартному виду: (-3b^4)^5×1/27b^3
Ответить
Математика
Площадь квадрата 2500 сантиметров квадрате Найдите площадь прямоугольника длина к??торого равна стороне квадрата а ширина на 8 сантиметров меньше с...
Ответить