Площадь квадрата 2500 сантиметров квадрате Найдите площадь прямоугольника длина к??торого равна стороне квадрата а ширина на 8 сантиметров меньше стороны квадрата вырази площадь прямоугольника в более крупных единицах Помогите ...

Математика

Площадь квадрата 2500 сантиметров квадрате Найдите площадь прямоугольника длина к??торого равна стороне квадрата а ширина на 8 сантиметров меньше стороны квадрата вырази площадь прямоугольника в более крупных единицах Помогите пожалуйста

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