Площадь квадрата 2500 сантиметров квадрате Найдите площадь прямоугольника длина к??торого равна стороне квадрата а ширина на 8 сантиметров меньше стороны квадрата вырази площадь прямоугольника в более крупных единицах Помогите ...

Математика
Площадь квадрата 2500 сантиметров квадрате Найдите площадь прямоугольника длина к??торого равна стороне квадрата а ширина на 8 сантиметров меньше стороны квадрата вырази площадь прямоугольника в более крупных единицах Помогите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) S= a² 2500=a² a=50 см 2) 50 см - 8 см = 42 см 3) S= ab S= 50×42 = 2100 см² = 21 м² Ответ: 21 м² = S
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