Какие были правила происхожденте феода
История
Какие были правила происхожденте феода
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Феодализм- правовая административная система правоотношений в обществе свойственная некоторым государственно организованным добуржуазным обществам. Феодализм начался из-за того что центральная власть ослабла.
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