Сочинить стих по такой схеме ...........темницу ............девицу ............коня .............дня
Литература
Сочинить стих по такой схеме ...........темницу ............девицу ............коня .............дня
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Усадил в темницу Кощей крадёную девицу Богатырь оседлал коня И скакал не отдыхая и дня
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