Сочинить стих по такой схеме ...........темницу ............девицу ............коня .............дня

Литература
Сочинить стих по такой схеме ...........темницу ............девицу ............коня .............дня
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Усадил в темницу Кощей крадёную девицу Богатырь оседлал коня И скакал не отдыхая и дня
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Просклонять по падежам туфелька яблоко пень
Ответить
Другие предметы
ОБЖ 1)Подберите по своему вкусу набор продуктов, в которых присутствуют витамины А, С, Е. Вместе с родителями продумайте, как разумно внедрить их...
Ответить
Математика
Найдите значения выражения 12 ÷3 3/8 - 1 1/4 ÷ 15/32;решение
Ответить
Окружающий мир
Назови свойства льда,о которых рассказывалос на заседании клуба
Ответить
Русский язык
Какой из этих придлогов не совпадает с глагольной приставкой?. (в.к.о.с.у.)
Ответить