Просклонять по падежам туфелька яблоко пень

Гость: Гость:

1)И. Есть Что? Туфелька,яблоко,пень 2)Р.Нет чего? Туфельки,яблока,пня 3)Д.Кому?Чему? Туфельке,яблоку,пню 4)В.Кого?Что?Туфельку,яблоко,пень 5)Т.Кем?Чем? Туфелькой,яблоком,пнем 6)П.О ком? О чем? О туфельке,о яблоке,о пне.