Просклонять по падежам туфелька яблоко пень
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Просклонять по падежам туфелька яблоко пень
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)И. Есть Что? Туфелька,яблоко,пень 2)Р.Нет чего? Туфельки,яблока,пня 3)Д.Кому?Чему? Туфельке,яблоку,пню 4)В.Кого?Что?Туфельку,яблоко,пень 5)Т.Кем?Чем? Туфелькой,яблоком,пнем 6)П.О ком? О чем? О туфельке,о яблоке,о пне.
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