ОБЖ 1)Подберите по своему вкусу набор продуктов, в которых присутствуют витамины А, С, Е. Вместе с родителями продумайте, как разумно внедрить их в рацион питания. Свои пожелания по использованию витаминов и оценку их влияния ...
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ОБЖ 1)Подберите по своему вкусу набор продуктов, в которых присутствуют витамины А, С, Е. Вместе с родителями продумайте, как разумно внедрить их в рацион питания. Свои пожелания по использованию витаминов и оценку их влияния записывайте в дневник безопасности.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сливочное масло, цельное молоко- а. С- цитрусовые и киви. Е- миндаль и грецкие орехи. Дневник веди сам(а).
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