Назови свойства льда,о которых рассказывалос на заседании клуба

Окружающий мир
Назови свойства льда,о которых рассказывалос на заседании клуба
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
вода способна принимать форму сосуда, лед – твердое состояние воды. Лед легче воды.Вода при замерзании расширяется.
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