Объясните почему снаряд вылетающий из орудия и откатывающееся при выстреле орудие имеют разные скорости

Гость: Гость:

снаряд же в полёте находится, а орудие откатывается по земле и испытывает трение сильнее, чем снаряд. потом кажется снаряду даёт ускорение энергия высвобождающаяся при сгорании запала-пороха, а после он движется по инерции. и дуло сконструировано таким образом, чтобы увеличивать скорость снаряда.