Объясните почему снаряд вылетающий из орудия и откатывающееся при выстреле орудие имеют разные скорости
Физика
Объясните почему снаряд вылетающий из орудия и откатывающееся при выстреле орудие имеют разные скорости
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
снаряд же в полёте находится, а орудие откатывается по земле и испытывает трение сильнее, чем снаряд. потом кажется снаряду даёт ускорение энергия высвобождающаяся при сгорании запала-пороха, а после он движется по инерции. и дуло сконструировано таким образом, чтобы увеличивать скорость снаряда.
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