Помогите пожалуйста Нужны предложения с однозначными и многозначными словами ??аранее Спасибо!!

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Многозначное слово Бабочка: 1). Вчера я видел красивую бабочку махаон одни из красивейших бабочек нашей страны очень редкая, занесена в Красную книгу. 2). У меня есть галстук - бабочка. Многозначное слово Ключ: 1). У меня есть ключ к загадке. 2). Я знаю ключ к загадке. Многозначное слово Ласка: 1). У меня дома есть животное Ласка. 2). Ласка - проявление нежности. Многозначное слово Груша: 1). Сегодня я ел Грушу. ( груша - фрукт. ) 2). Сегодня по телевизору я смотрел как боксёр бьёт в Грушу. Многозначное слово Кисть: 1). У нас во дворе растут Кисти рябины. 2). У меня есть Кисть для рисования.