Сочинение на тему: Я выбираю жизнь! Нужно написать,что-то оригинальное)

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Жизнь – это путь, который человек проходит от своего рождения и до самой смерти. У каждого он — свой собственный, но кто сказал, что это плохо? Наверное, было бы очень скучно, если бы у всех жизнь складывалась одинаково, как по шаблону. Каждый день мы принимаем решения, совершаем какие-то поступки, от которых порой зависит очень многое. Мы сами выбираем своё будущее, а наше окружение — прямо или косвенно влияет на становление нашего жизненного пути. В последнее время актуальными вопросами являются взаимоотношения между детьми и родителями (проблема «отцов и детей»), сверстниками, и образ жизни молодежи в целом. Наши родители находятся рядом тогда, когда мы сами не можем позаботиться о себе. Они растят нас и дают все необходимые для дальнейшей жизни знания и умения. Наверно, нет человека в мире, который бы волновался за свое чадо больше, чем мать. В родном доме вас всегда ждут тепло, любовь и уют, всегда можно попросить совета и помощи, но, к сожалении, мы часто забываем об этом. Забываем потому, что семья – не единственный социальный институт, в котором происходит становление и развитие личности. Ведь с самого детства нас окружает множество людей. Мы постоянно заводим новые знакомства! Человек – существо социальное, поэтому ему необходимо постоянное общение. Его дефицит заставляет тянуться к людям, искать новых друзей, мы попадаем в разные компании и ситуации. Вот тут-то и кроется самая большая опасность. В силу юношеского максимализма, каждый хочет казаться очень «крутым», и начинается: первая сигарета, алкоголь, иногда доходит дело и до наркотиков. Самое главное в жизни – оставаться самим собой, не вестись на провокации сверстников только для того, чтобы подняться в их глазах. Друзья — по-настоящему хорошие и верные, ваши родные и близкие (семья) – это самое дорогое, что только есть в этом мире, и никогда не стоит об этом забывать.