Дайте полную характеристику Евгению Базарову ( Отцы и дети).

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Дайте полную характеристику Евгению Базарову ( Отцы и дети).
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Евгений Базаров - главный герой романа "Отцы и дети" Тургенева. Базаров является одним из самых ярких персонажей русской литературы XIX века. В этой статье представлена цитатная характеристика Евгения Базарова в романе "Отцы и дети": описание личности, характера и внешности героя. Краткая характеристика Евгения Базарова Евгений Васильевич Базаров - будущий доктор, старший друг Аркадия Кирсанова. Базаров - нигилист по своим убеждениям. Он - умный, ироничный и насмешливый человек. Окружающие боятся его острого ума и прямоты. Евгений Базаров не признает искусство и романтику. Он не восхищается природой, не верит в любовь и брак. Однажды Базаров влюбляется в молодую вдову Анну Сергеевну Одинцову. Любовь к ней пробуждает в душе Базарова романтика. Он упрекает себя за слабость и презирает в себе это романтическое чувство - любовь к женщине. Страдая от неразделенной любви, он ищет утешения в работе. По трагической случайности Базаров умирает в молодом возрасте от смертельной инфекции. Базаров - яркий представитель молодежи второй половине XIX века. Нигилизм был очень популярен и "моден" среди молодежи того времени. Однако вскоре интерес к нему угас, как и к остальным модным течениям. Характеристика Базарова в романе "Отцы и дети" Базаров - друг Аркадия Кирсанова: "...Приятель Аркаши, очень, по его словам, умный человек..." Возраст Базарова - около 30 лет. Он старше Аркадия Кирсанова, которому 23 года, и примерно одного возраста с Одинцовой, которой 28 лет: "...мы оба уже не первой молодости, особенно я..." "...на что мне моя молодость? Живу я один, бобылем..." Внешность Базарова: "...человеку высокого роста, в длинном балахоне с кистями..." "...Он медленно проводил своими длинными пальцами по бакенбардам..." "...Не правда ли, какое у него славное лицо?.." "...Длинное и худое, с широким лбом, кверху плоским, книзу заостренным носом, большими зеленоватыми глазами и висячими бакенбардами песочного цвету, оно оживлялось спокойной улыбкой и выражало самоуверенность и ум..."     Смотрите: Внешность Базарова в цитатах Базаров - сын простого лекаря: "...Этот лекарский сын не только не робел, он даже отвечал отрывисто и неохотно, и в звуке его голоса было что то грубое, почти дерзкое..." У Базарова простое происхождение: "...Мой дед землю пахал, – с надменною гордостию отвечал Базаров..." Базаров не дворянин. Его мать - потомственная дворянка, но отец (штабс-лекарь) - непотомственный дворянин: "...Имение не его, а матери; душ, помнится, пятнадцать..." "...я ведь плебей, homo novus – не из столбовых, не то, что моя благоверная..." (отец Базарова о себе) Базаров - бедный, но гордый человек: "...Человек я бедный, но милостыни еще до сих пор не принимал..." Базаров учится на доктора: "...Он в будущем году хочет держать на доктора..." "...А! он по медицинскому факультету..."
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