Способы образования минераллов
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Способы образования минераллов
Ответ(ы) на вопрос:
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Минерал-это результат природных физико химических процессов в земной коре. Все виды процессов образования минералов, можно разделить на три основные группы. 1) Эндогенные процессы, связаны с внутренними источниками энергии литосферы. Связаны с магматической деятельностью. 2) Экзогенные процессы образования, связаны с внешними источниками энергии. Эти процессы протекают на поверхности литосферы, в гидросфере иногда в атмосфере. 3) Метаморфические процессы образования минералов, при течении которых ранее образованные эндогенным или экзогенным способом минералы, изменяют свои физико химические свойства
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