(решить двойное неравенство) -2 меньше или равно 2x + 1 меньше или равно 3
Алгебра
(решить двойное неравенство) -2 меньше или равно 2x + 1 меньше или равно 3
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Ответ: x∈[–1,5; 1]
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