Помогите решить уравнение: х-3целых 6\11+4½=10
Математика
Помогите решить уравнение: х-3целых 6\11+4½=10
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X-3 6/11+4 1/2= 10 x=10 + 3 6/11 - 4 1/2 x=13 12/22 - 4 11/22 x= 9 1/22
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