Сочинение Капитанская дочка, образ Петра Гринёва План: 1) Вступление ( Пётр Гринёв, главное действующие лицо.) 2) Основная часть. 1- Детство, юность, среда. Воспитание героя . 2- Проявление характера героя при первом вступле...

Гость: Гость:

Пётр Гринёв – герой повести «Капитанская дочка», от имени, которого ведётся повествование. Образ Гринёва – продолжение темы рядового человека, «ничтожного героя», начатой в 1830 году «Домиком в Коломне» и «повестями Белкина». Сын симбирского помещика, много лет безвыездно живущего в своём имении, Пётр Андреевич Гринёв рос и воспитывался в обстановке провинциально-поместного быта, проникнутого простонародным духом. Окрашенные иронией картины его детства, образования, воспитания стоят порой на грани карикатуры и несколько напоминают знаменитую комедию Фонвизина. Да и сам герой признаётся, что рос «недорослем». Существенно и то, что отец героя, Андрей Петрович, этот опальный аристократ, служивший в своё время при графе Минихе и, видимо, принуждённый выйти в отставку после переворота 1762 года, - деталь, имевшая для Пушкина родственно-личный смысл. Судьба Гринёва - старшего «дворянина в мещанстве», типична, по мысли Пушкина, для времени, когда старинное дворянство утрачивает свою значимость, беднеет, превращается в «род третьего состояния» и тем самым – в потенциально мятежную силу. Лучшие черты Гринёва, обусловлены происхождением и воспитанием, его безошибочное нравственное чутьё ярко проявляются в минуты испытаний, решающих поворотов судьбы и помогают ему с честью выходить из самых трудных ситуаций. Герою хватает благородства просить прощения у крепостного – преданного дядьки Савельича, он сразу же сумел оценить чистоту души нравственную цельность Маши Мироновой, твёрдо решив женится на ней, он быстро разглядел натуру Швабрина. В порыве благодарности он без раздумий дарит заячий тулупчик встречному «вожатому», а главное – умеет разглядеть в грозном бунтовщике Пугачёве незаурядную личность, отдать должное его справедливости и великодушию. Наконец, ему удаётся сохранить человечность, честь и верность себе в условиях жестокой и бесчеловечной междоусобной войны. Для Гринёва равно неприемлемы стихия «русского бунта, бессмысленного и беспощадного», и формализм, бездушная холодность официального, бюрократического мира, особенно отчётливо проявившееся в сценах военного совета и суда. Более того, оказавшись в критической ситуации, Гринёв стремительно изменяется, вырастает духовно и нравственно. Вчерашний дворянский недоросль, он предпочитает смерть малейшему отступлению от велений долга и чести, отказывается от присяги Пугачёву и любых компромиссов с ним. С другой стороны, во время суда, снова рискуя жизнью, он не считает возможным назвать имя Маши Мироновой, справедливо опасаясь, что она будет подвергнута унизительному допросу. Отстаивая своё право на счастье, Гринёв совершает безоглядно смелый, отчаянный поступок. Ведь предпринятая им самовольная поездка в «мятежную слободу» была опасна вдвойне: он не только рисковал быть схваченным пугачёвцами, но ставил на карту карьеру, благополучие, доброе имя, честь. Акция Гринёва, вынужденная безответственностью и пассивностью командования, равнодушием к судьбе дочери героически погибшего капитана Миронова, представляла прямой вызов официальным кругам. Именно в этом герое Пушкин отразил