"Сочините сказку о строении побега его функциях и значений" Помогите пожалуйста!)

Биология
"Сочините сказку о строении побега его функциях и значений" Помогите пожалуйста!)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я дам ток основу (был себе побег на веточке вербы,но из него нечего но росло потому что он не мог фотосинтэзиравать потомучто находился в самом темном месте )ну как то та к если не поможет сорян!)
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