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Как проверить слово жеребца- 2 буква е
Русский язык
Как проверить слово жеребца- 2 буква е
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Жеребчик - ударение на 2й слог
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