Как проверить слово жеребца- 2 буква е

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Как проверить слово жеребца- 2 буква е
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Автор: Гость
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Гость:
Жеребчик - ударение на 2й слог
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