Составьте уравнение реакции протекающих при горении а фосфора б алюминия

Химия
Составьте уравнение реакции протекающих при горении а фосфора б алюминия
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4P+3O2->2P2O3 4 P+5O2->2 P2O5 4Al + 3O2-> 2Al2O3
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