Подскажите пожалуйста.. Страны Зарубежной Европы отличаются: А. Низкими темпам?? естественного прироста и низкими темпами урбанизации Б. Высокими темпами естественного прироста, но низкими темпами урбанизации В. Низкими ...

География

Подскажите пожалуйста.. Страны Зарубежной Европы отличаются: А. Низкими темпам?? естественного прироста и низкими темпами урбанизации Б. Высокими темпами естественного прироста, но низкими темпами урбанизации В. Низкими темпами естественного прироста, но высокими темпами урбанизации Г. Высокими темпами естественного прироста и высокими темпами урбанизации

Автор: Гость