Подскажите пожалуйста.. Страны Зарубежной Европы отличаются: А. Низкими темпам?? естественного прироста и низкими темпами урбанизации Б. Высокими темпами естественного прироста, но низкими темпами урбанизации В. Низкими ...
География
Подскажите пожалуйста.. Страны Зарубежной Европы отличаются: А. Низкими темпам?? естественного прироста и низкими темпами урбанизации Б. Высокими темпами естественного прироста, но низкими темпами урбанизации В. Низкими темпами естественного прироста, но высокими темпами урбанизации Г. Высокими темпами естественного прироста и высокими темпами урбанизации
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Гость:
если не ошибаюсь то Г
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