Реши задачу сумма неизвестного числа и числа 390 равна произведению чисел 70 и 6 Найдите это число

Математика
Реши задачу сумма неизвестного числа и числа 390 равна произведению чисел 70 и 6 Найдите это число
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть число х Составим уравнение х+390=70*6 х+390= 420 х=420-390 х= 30 и число вот проверка если что! 30+390=70*6 420=420 
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