Помогите перевести плиз 1)Die Austauschschüler waren schon reisefertig. Ihre (packen) Koffer standen auch hier. 2)Die von den Jugendlichen (kaufen) Mitbringsel lagen in den Koffern: Matroschkas, hölzerne Löffel, Chochloma-Tabl...
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Помогите перевести плиз 1)Die Austauschschüler waren schon reisefertig. Ihre (packen) Koffer standen auch hier. 2)Die von den Jugendlichen (kaufen) Mitbringsel lagen in den Koffern: Matroschkas, hölzerne Löffel, Chochloma-Tabletts und Ansichtskarten. 3)Die nach Büttgen (ankommen) Schülergruppe aus Russland wurde von den Jugendlichen aus dem Büttgener Gymnasium vom Bahnhof abgeholt, 4)In der nach Köln (fahren) Jugendgruppe waren Jungen und Mädchen nicht nur aus Russland, sondern auch ihre deutschen Partner. Sie wollten auch an der Führung durch Köln teilnehmen. 5)Die Jugendlichen aus aller Welt nehmen an verschiedenen Umweltschutzprojekten teil. Sie kämpfen für die Rettung unseres (verschmutzen) Planeten. Die unseren Planeten (verschmutzen) Betriebe und Fabriken bringen unserer Gesundheit und unserem Leben Gefahr
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Обучающиеся по обмену ученики были уже готовы в путь.Их (упакованные) чемоданы стояли также здесь. 2) Сувениры от молодых людей (купленные) лежали в чемоданах: Матрешки, деревянные ложки, подносы Хохлома и видовые открытки. 3) Группа школьников,прибывших из России в Бюттген,была встречена на вокзале молодыми людьми из Бюттгинской гимназии 4)В прибывшей в Кёльн молодёжной группе были юноши и девушки не только из России,но также и их немецкие партнёры. Они также хотели принять участие в экскурсии по Кёльну. 5)Молодёжь со всего мира принимает участия в различных проектах по защите окружающей среды.Она борется за спасение нашей загрязнённой планеты.Загрязняющие нашу планету заводы и фабрики,приносят вред нашему здоровью и нашей жизни.
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