Помогите перевести плиз 1)Die Austauschschüler waren schon reisefertig. Ihre (packen) Koffer standen auch hier. 2)Die von den Jugendlichen (kaufen) Mitbringsel lagen in den Koffern: Matroschkas, hölzerne Löffel, Chochloma-Tabl...

Гость: Гость:

1) Обучающиеся по обмену ученики были уже готовы в путь.Их (упакованные) чемоданы стояли также здесь. 2) Сувениры от молодых людей (купленные) лежали в чемоданах: Матрешки, деревянные ложки, подносы Хохлома и видовые открытки. 3) Группа школьников,прибывших из России в Бюттген,была встречена на вокзале молодыми людьми из Бюттгинской гимназии 4)В прибывшей в Кёльн молодёжной группе были юноши и девушки не только из России,но также и их немецкие партнёры. Они также хотели принять участие в экскурсии по Кёльну. 5)Молодёжь со всего мира принимает участия в различных проектах по защите окружающей среды.Она борется за спасение нашей загрязнённой планеты.Загрязняющие нашу планету заводы и фабрики,приносят вред нашему здоровью и нашей жизни.