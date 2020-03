Помогите перевести плиз 1)Die Austauschschüler waren schon reisefertig. Ihre (packen) Koffer standen auch hier. 2)Die von den Jugendlichen (kaufen) Mitbringsel lagen in den Koffern: Matroschkas, hölzerne Löffel, Chochloma-Tabl...

Немецкий язык

Помогите перевести плиз 1)Die Austauschschüler waren schon reisefertig. Ihre (packen) Koffer standen auch hier. 2)Die von den Jugendlichen (kaufen) Mitbringsel lagen in den Koffern: Matroschkas, hölzerne Löffel, Chochloma-Tabletts und Ansichtskarten. 3)Die nach Büttgen (ankommen) Schülergruppe aus Russland wurde von den Jugendlichen aus dem Büttgener Gymnasium vom Bahnhof abgeholt, 4)In der nach Köln (fahren) Jugendgruppe waren Jungen und Mädchen nicht nur aus Russland, sondern auch ihre deutschen Partner. Sie wollten auch an der Führung durch Köln teilnehmen. 5)Die Jugendlichen aus aller Welt nehmen an verschiedenen Umweltschutzprojekten teil. Sie kämpfen für die Rettung unseres (verschmutzen) Planeten. Die unseren Planeten (verschmutzen) Betriebe und Fabriken bringen unserer Gesundheit und unserem Leben Gefahr

Автор: Гость