Крестовые походы Дата|Описание|Результаты Срочно нужна помощь!

Гость: Гость:

ПЕРВЫЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД: Дата: 1095-1099г.г. Описание: Хотели освободить Святую землю от "неверных" Результаты: Разбили турок-сельджуков. И освободили Святую землю . _____________________________________________ ВТОРОЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД: Дата: 1148-1149г.г. Описание: Хотели захватить Эдессу Результаты: Полная неудача и разочарование. ______________________________________________ ТРЕТИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД: Дата: 1189-1192г.г. Описание: Хотели вернуть Иерусалим. Результаты: Взяли Акру, остров Кипр и вернули Иерусалим. ______________________________________________ ЧЕТВЁРТЫЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД: Дата: 1204-1261г.г. Описание: Хотели расширить территории Иерусалима Результаты: Расширили территории Иерусалима. Информация проверенная) Списывала со своей прошлогодней тетрадки. Так что, я думаю, что 5 будет)))