За наведеною схемою рівняння реакції допишіть молекулярне рівняння реакцій та методом електоронного балансу розставте коефіцієнти . укажіть окисник і відновник, процеси окиснення і вдновлення а) Na2SO3 + KIO3 + H2SO4 - Na2SO4...
Химия
За наведеною схемою рівняння реакції допишіть молекулярне рівняння реакцій та методом електоронного балансу розставте коефіцієнти . укажіть окисник і відновник, процеси окиснення і вдновлення а) Na2SO3 + KIO3 + H2SO4 - Na2SO4 +I2 +K2SO4 +H2O б) Zn + K2CrO2 + H2SO4 - ...
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