Решите систему уравнений методом алгебраического сложения х+2у=11 и 5х-3у=3

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X+2y=11 5x-3y=3 умножим уравнение x+2y=11 на -5, чтобы сократить x -5x-10y=-55 5x-3y=3 Складываем, получаем -13y=-52 => y=-52:-13 y=4 подставим этот y в уравнение, чтобы найти x x+2(4)=11 x+8=11 x=11-8 x=3 Ответ: x=3, y=11