Один із односторонніх кутів утворений при перетині двох паралельних прямих січною на 48° менша від другого.Знайти ці кути.

Геометрия
Один із односторонніх кутів утворений при перетині двох паралельних прямих січною на 48° менша від другого.Знайти ці кути.
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Хзхзхзхзхзхзхзхзхзхзхзхз
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