Помогите пожалуйста решить намер 9

Математика
Помогите пожалуйста решить намер 9
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10 021+10 029+10 022+10 028+10 023+10 027+10 024+10 026+10 025+10 030=100 255
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