Почему в Азии где сосредоточена большая часть крупнейших городов мира, сельское население численно преобладает над городским?
География
Почему в Азии где сосредоточена большая часть крупнейших городов мира, сельское население численно преобладает над городским?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что там развито сельское хозяйство так как в юго восточнлй азиа граничит с океаном и много воды и поэтому там сельское хозяйство проеобладает
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