Ответить письменно на вопросы: В какое время и в каком месте происходит действие поэмы? Укажите эпизоды, являющиеся частями композиции (экспозиция, завязка, кульминация, развязка). Дайте письменную характеристику героям поэмы. ...

Литература

Ответить письменно на вопросы: В какое время и в каком месте происходит действие поэмы? Укажите эпизоды, являющиеся частями композиции (экспозиция, завязка, кульминация, развязка). Дайте письменную характеристику героям поэмы. "Песня про купца калашникова" ребяят, сроооооооооооооооооочнооо , пожалуйстаааа, завтра сдавать

Автор: Гость