Ответить письменно на вопросы: В какое время и в каком месте происходит действие поэмы? Укажите эпизоды, являющиеся частями композиции (экспозиция, завязка, кульминация, развязка). Дайте письменную характеристику героям поэмы. ...

Литература
Ответить письменно на вопросы: В какое время и в каком месте происходит действие поэмы? Укажите эпизоды, являющиеся частями композиции (экспозиция, завязка, кульминация, развязка). Дайте письменную характеристику героям поэмы. "Песня про купца калашникова" ребяят, сроооооооооооооооооочнооо , пожалуйстаааа, завтра сдавать
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При правлении Ивана грозного. Действия происходят на Руси.
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