В этом словосочетании глагол поставить может означать не то что в остальных поставить чашку поставить чайник поставить тарелку поставить блюдо поставить бак

Русский язык
В этом словосочетании глагол поставить может означать не то что в остальных поставить чашку поставить чайник поставить тарелку поставить блюдо поставить бак
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Автор: Гость
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Гость:
Не может 111111122122211111
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