В этом словосочетании глагол поставить может означать не то что в остальных поставить чашку поставить чайник поставить тарелку поставить блюдо поставить бак
Русский язык
В этом словосочетании глагол поставить может означать не то что в остальных поставить чашку поставить чайник поставить тарелку поставить блюдо поставить бак
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не может 111111122122211111
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Переведите срочно в систему СИ!!! 1200 см(квадратных) 650 см (квадратных) 1840 см (квад??) 67000 мм (квадр) 26500 мм (квадр) 386000 мм ...
Українська мова
Математика