В этом словосочетании глагол поставить может означать не то что в остальных поставить чашку поставить чайник поставить тарелку поставить блюдо поставить бак

Русский язык

В этом словосочетании глагол поставить может означать не то что в остальных поставить чашку поставить чайник поставить тарелку поставить блюдо поставить бак

Автор: Гость