Как решить пример 1 ч 19 мин+9 ч 45 мин=
Математика
Как решить пример 1 ч 19 мин+9 ч 45 мин=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1ч19мин=79мин 9ч45мин=585мин 79мин+585мин=664мин
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