Сочинение-рассуждение. Можно ли судить о людях по их внешнему виду или поведению?Примерно должно быть 1,5 листра в тетрадки! План:на фото! Помогите пожалуйста
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Сочинение-рассуждение. Можно ли судить о людях по их внешнему виду или поведению?Примерно должно быть 1,5 листра в тетрадки! План:на фото! Помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В нашем мире очень много национальностей но самые добрые конечно же русские у них очень загадочная душа.Загадка заключается в доброте русские всегда помогают бедным людям или нуждающим детям. В сказке Царевна- лягушка была не красивой, но душа была очень доброй она помогала Царевичу. Царевна - лягушка всегда старалась помочь и это у неё получалось из - за того что у неё была добрая душа. Конечно же судить о людях нельзя, потому что никто не знает что у него было, если судить то нужно всегда вспомнить что было у тебя потом говорить о других . В сказке говорится про Васю у него не красивый облик и про него все говорили плохо но он не обращал внимания на других. В каждом человеке есть своя загадка души и поэтому то чего не знаешь не нужно осуждать человека у которого в душе загадка.
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