Почему при феодальном строе неизбежно классовая борьба

История
Почему при феодальном строе неизбежно классовая борьба
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Гость:
Потомушо линколь не хотел тратить воиск
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