Найдите число если его 2/3 равны 18
Математика
Найдите число если его 2/3 равны 18
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18разделить на 3 и умножить на 2=12
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