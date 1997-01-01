Сочинение про дмитрия нагиева "успешный телеведущий" схема:1)рост,2)лицо,3)руки,4)одежда,5)манера держаться,6)манера общаться

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Дедушка по отцу: Николай (Гулам) Нагиев. Гулам в детстве со своими родителями-арабами[1] после Первой мировой войны бежал из из Ирана в Ашхабад[1], по дороге родители умерли от голода, а он сам попал в туркменский детский дом, где ему дали азербайджанскую фамилию — Нагиев, (она досталась от тех людей, которые его туда привели) — Нагиев — означает «Спаситель мира», ему дали новое имя — Николай, тогда ему было около 9 лет, только когда он стал взрослым узнал, что его настоящее имя Гулам.[2][3][4][3]. Николай Нагиев владел туркменским и арабским языками, но говорил на русском языке, умер от гангрены, когда Дмитрию Нагиеву было девять лет.[5].[2] Бабушка по отцу: Гертруда Цопке[6] — была наполовину немкой, наполовину латышкой. Её предками были прибалты с фамилией Лейе и немцы с фамилией Цопке[3].[5].[4]Бабушка была балериной в Большом театре, она танцевала в кордебалете.Отец: Владимир Николаевич Нагиев хотел стать актёром, в Ашхабаде до 17 лет играл в театре Красной Армии, его не приняли в театральный, и поэтому он работал на Ленинградском оптико-механическом заводе, переехал вместе со своей мамой в комнату на Ярославском проспекте[3][5].[3] Дедушка по материнской линии: Захар — первый секретарь Петроградского райкома КПСС, воевал у Невской Дубровки, был ранен, пуля вошла в 3-4 см от сердца и вышла из спины под лопаткой, в своих программах Дмитрий Нагиев часто упоминает своего деда, цитируя его фразы (или приписывая ему собственные).[7] Бабушка по материнской линии: Людмила Ивановна, пела в Кировском театре, у неё был хороший голос.[8]Тётя, сестра матери пела в хоре Сандлера.[8] Мать: Людмила Захаровна Нагиева (1937—2015) — доцент на кафедре иностранных языков в Военной академии связи (Санкт-Петербург)[3][5].[2]Младший брат: Евгений Владимирович Нагиев (род. 1 июля 1971)[9] — владелец автомойки, работал инструктором по бодибилдингу тренировал старшего брата, снимался в сериале «Крот», работал начальником охраны на большой ночной дискотеке.[6][8][10][11][5][12]. Сам Дмитрий называет себя русским: «Я считаю себя русским православным человеком»Дмитрий Владимирович Нагиев родился 4 апреля 1967 года в Ленинграде. В юности Дмитрий Нагиев занимался самбо и дзюдо, мастер спорта по дзюдо[10], спортивной гимнастикой, ещё в 1980-е годы завоевал звание чемпиона СССР среди юниоров[13]. Занимался фарцовкой, за что привлекался к уголовной ответственности. Является болельщиком петербургского «Зенита»[14].Карьера актёра[править | править вики-текст] После школы Дмитрий Нагиев стал студентом Ленинградского электротехнического института (факультет автоматики и вычислительной техники), учился вместе с Игорем Лифановым и Алексеем Климушкиным.[10]Затем был призван на военную службу в ряды Советской армии. Как спортсмена, Нагиева направили в спортивную роту, но там не оказалось секции самбо, поэтому он отправился служить в войска ПВО под Вологду.В 1991 году окончил ЛГИТМиК, где занимался в актёрской мастерской Bладимира Петрова. «Фирменный» прищур у Нагиева остался после случая, произошедшего с ним в сентябре 1990 года на четвёртом курсе института во время репетиции выпускного спектакля, когда у него случился приступ и он был срочно отправлен на машине «скорой помощи» в больницу, где врачи поставили диагноз паралич лицевого нерва, для излечения которого ему потребовалось полгода[15].После окончания института работал в Санкт-Петербурге в театре «Время», затем был ведущим на «радио „Модерн“» и четыре раза признавался лучшим радиоведущим страны. Параллельно работал в Санкт-Петербурге диджеем в клубах и дансингах. Был также ведущим конкурсов красоты.В 1997 году Нагиев в Петербургском дансинг-холле «Континент» сделал авторское шоу. Там он разыгрывал конкурсы, проводил театральные гостиные, а также шуточный аукцион. В этом же году сыграл свою первую главную роль в кино — чеченского полевого командира Дукуза Исрапилова в фильме Александра Невзорова «Чистилище».ЗВ 2003 году вёл финальное шоу проекта «Дом» на телеканале «ТНТ».В 2008 году в карьере Дмитрия произошёл спад: подошли к концу съёмки телесериала «Каменская», истекал срок действия контракта с телеканалом «СТС» по проекту «Осторожно, Задов!»[16].Нагиев часто принимает участие в жюри в Высшей лиге КВН.В 2010 и 2011 годах с бывшей женой Алисой Шер провёл церемонии вручения премии радиостанции «Питер FM».С 2012 года по 2016 год снимался сериале «Кухня» (роль владельца ресторана «Клод Моне»). Ведёт проекты «Большие гонки», «Голос» и «Голос. Дети».С 20 декабря 2012 года стал новым голосом «Шуток Русского радио», сменив Вадима Галыгина[17]. С 2012 года является постоянным ведущим ежегодной церемонии «Золотой граммофон».С 2013 года снимается в сериале «Два отца и два сына». С 2013 года участвует в рекламной кампании российского оператора мобильной связи «МТС».С 2014 года играет главную роль в телесериале "Физрук"