(а,б) только составте урввниния
Математика
(а,б) только составте урввниния
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) y+74=172 б)2х+18=66
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