1)ax+ay+bx+by 2)ax-ay+bx-by 3)ax+ay+6x+6y
Алгебра
1)ax+ay+bx+by 2)ax-ay+bx-by 3)ax+ay+6x+6y
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)ax+ay+bx+by=a(x+y)+b(x+y)=(x+y)(a+b) 2)ax-ax+bx-by=bx-by=b(x-y) 3)ax+ay+6x+6y=ax+6x+ay+6y=a(x+6)+y(a+6)
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