Помогите дам много балов (3 4 5 задание)

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3. а) равноускоренное б)0 м/с в) 6 м/с г) 2м/с 4. весь путь 42,5 км 40/20=2 часа первый путь. 2,5/5=0,5 часа второй путь 2+0,5=2,5 часа весь путь 42,5/2,5=17 км/ч - средняя скорость 5. V(скорость)=V₀ + t*a 5м/c=1м/с+2а 4м/с=2а а=2м/с - ускорение 1+2*4=9м/с скорость на 4й секунде