Все звездочки в записи 45 умножить звездочка 3 равно 3 и 3 звездочки заменили цифрам?? так, чтобы равенство стало верным. сумма всех вписанных цифр: а) равно 20 Б) больше 21 в) меньше 17 г) равна 24

Математика

Все звездочки в записи 45 умножить звездочка 3 равно 3 и 3 звездочки заменили цифрам?? так, чтобы равенство стало верным. сумма всех вписанных цифр: а) равно 20 Б) больше 21 в) меньше 17 г) равна 24

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