Все звездочки в записи 45 умножить звездочка 3 равно 3 и 3 звездочки заменили цифрам?? так, чтобы равенство стало верным. сумма всех вписанных цифр: а) равно 20 Б) больше 21 в) меньше 17 г) равна 24

Математика
Все звездочки в записи 45 умножить звездочка 3 равно 3 и 3 звездочки заменили цифрам?? так, чтобы равенство стало верным. сумма всех вписанных цифр: а) равно 20 Б) больше 21 в) меньше 17 г) равна 24
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Больше 21 там сумма равна 22 значит это больше 21
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Что означает фразеологизм сесть в калошу
Ответить
Русский язык
Найдите в тексте омонимы заранее спасибо
Ответить
История
Крестовые походы Дата|Описание|Результаты Срочно нужна помощь!
Ответить
Химия
За наведеною схемою рівняння реакції допишіть молекулярне рівняння реакцій та методом електоронного балансу розставте коефіцієнти . укажіть окисник...
Ответить
Физика
Помогите дам много балов (3 4 5 задание)
Ответить