В пределах Тихого океана лежать плиты ..... и ......
География
В пределах Тихого океана лежать плиты ..... и ......
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в пределах Тихого океана лежат Тихоокеанская плита и Австралийская плита
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