Помогите номер 16 плиииз прошу до в 06:00 17 ноября

Математика
Помогите номер 16 плиииз прошу до в 06:00 17 ноября
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)608 *(8157)-2111022/314=4959456-6723=4952733 б)2045639/421+783*409=4859+320247=325106
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