Найти "Столбиком" разность многочленов: 13a(2степень) + 8a - 4 и 3+8а-5а(2 степень)
Алгебра
Найти "Столбиком" разность многочленов: 13a(2степень) + 8a - 4 и 3+8а-5а(2 степень)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)(х^2+8х)-(4-3х)=х^2+8х-4+3х=х^2+11х-4 2)(2х^2+5х)-(4х^2-2х)=2х^2+5х-4х^2+2х=-2х^2+7х
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