А терской фабрики отгружают конфеты в коробках по 10кг,5кг и 1 кг какое наименьшее к??личество коробок потребуетс.яя для перевозки N кг конфет.Пожалуйста помогите. Напишите эту задачу как Программа Паскаль
Информатика
А терской фабрики отгружают конфеты в коробках по 10кг,5кг и 1 кг какое наименьшее к??личество коробок потребуетс.яя для перевозки N кг конфет.Пожалуйста помогите. Напишите эту задачу как Программа Паскаль
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Повдыдыдалс гылтьмдвьы
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Русский язык
Биология
Українська мова
Математика