А терской фабрики отгружают конфеты в коробках по 10кг,5кг и 1 кг какое наименьшее к??личество коробок потребуетс.яя для перевозки N кг конфет.Пожалуйста помогите. Напишите эту задачу как Программа Паскаль

Информатика

А терской фабрики отгружают конфеты в коробках по 10кг,5кг и 1 кг какое наименьшее к??личество коробок потребуетс.яя для перевозки N кг конфет.Пожалуйста помогите. Напишите эту задачу как Программа Паскаль

Автор: Гость