Помогите пожалуйста!!! Вася и Петя встали у разных концов конькобежной дорожки длинной 140 м и одновременно побежали на встречу друг другу. Вася побежал со скоростью 8 м/с, а Петя - со скоростью 6 м/с. Через сколько секунд они...
Математика
Помогите пожалуйста!!! Вася и Петя встали у разных концов конькобежной дорожки длинной 140 м и одновременно побежали на встречу друг другу. Вася побежал со скоростью 8 м/с, а Петя - со скоростью 6 м/с. Через сколько секунд они встретились?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Встретились через 10 сек 8+6=14 140÷14=10
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