У пети три игрушки обезьяна утка и слон. петя определил , что шаг обезьяны 15 см, утк?? на 10см короче, а слона на 20 см длиннее, чем обезьяны. На сколько см шаг утки короче шага слона? Как решить с двумя задачами

Математика

У пети три игрушки обезьяна утка и слон. петя определил , что шаг обезьяны 15 см, утк?? на 10см короче, а слона на 20 см длиннее, чем обезьяны. На сколько см шаг утки короче шага слона? Как решить с двумя задачами

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