У пети три игрушки обезьяна утка и слон. петя определил , что шаг обезьяны 15 см, утк?? на 10см короче, а слона на 20 см длиннее, чем обезьяны. На сколько см шаг утки короче шага слона? Как решить с двумя задачами
Математика
У пети три игрушки обезьяна утка и слон. петя определил , что шаг обезьяны 15 см, утк?? на 10см короче, а слона на 20 см длиннее, чем обезьяны. На сколько см шаг утки короче шага слона? Как решить с двумя задачами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение 1 15-10=5см шаг утки 15+20=35см шаг слона 35-5=30см на 30 см шаг утки короче шага слона решение 2 (15+20)-(15-10)=30
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