Найдите художественные приёмы в "Песни про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова"

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Почему «Песня про царя Ивана Васильеви­ча…» обычно называют поэмой? Поэма — один из жанров лиро-эпиче­ского рода литературы, стихотворное сю­жетное повествование. В основе лириче­ского повествования Лермонтова — сюжет о конфликте купца Степана Парамонови­ча Калашникова и молодого опричника Ивана Грозного — Кирибеевича. Как вы объясните такое длинное и обсто­ятельное название этого произведения? В полном названии поэмы на первые места выведены царь Иван Грозный и его опричник (без упоминания имени), что точно указывает на отраженную в поэме эпоху, ее реалии. Название пока­зывает влияние этих персонажей на судь­бу главного героя — купца Калашникова, героя вымышленного, но отразившего нравственные представления, образ жиз­ни, характерные для российского купече­ства. В заглавии названы три героя. По сюжету же происходит столкновение только двух соперников. Какую роль в этом произведении играет царь Иван Васильевич? Иван Грозный воплощает идею деспо­тической, тиранической власти. В эпоху николаевской деспотии понятен интерес Лермонтова к фигуре Ивана Грозного: поэт сопоставляет Русь времен древнего тирана с Россией, управляемой «просве­щенным» государем Николаем I. Столк­новение Кирибеевича и Калашникова вы­ходит за рамки личных отношений, оно становится причиной столкновения част­ного человека и всей государственной ма­шины, олицетворением которой является Иван Грозный. Готовясь отомстить обид­чику, Калашников вступает в открытый конфликт с государем, ибо борется против его установлений, воли, против вседозво­ленности приближенных царя. Выделите важнейшие события сюжета этого произведения. Найдите завязку, кульминацию и развязку. Есть ли в этой поэме экспозиция и эпи­лог? Завязка — пир у Ивана Грозного. Кульминация — бой Калашникова с Кирибеевичем. Развязка — казнь Калашникова. Эпилогом можно считать строфу, в ко­торой говорится о том, какую память ос­тавил Степан Парамонович в народе. Своеобразной экспозицией можно на­звать зачин поэмы.