Найдите художественные приёмы в "Песни про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова"
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Найдите художественные приёмы в "Песни про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Почему «Песня про царя Ивана Васильевича…» обычно называют поэмой? Поэма — один из жанров лиро-эпического рода литературы, стихотворное сюжетное повествование. В основе лирического повествования Лермонтова — сюжет о конфликте купца Степана Парамоновича Калашникова и молодого опричника Ивана Грозного — Кирибеевича. Как вы объясните такое длинное и обстоятельное название этого произведения? В полном названии поэмы на первые места выведены царь Иван Грозный и его опричник (без упоминания имени), что точно указывает на отраженную в поэме эпоху, ее реалии. Название показывает влияние этих персонажей на судьбу главного героя — купца Калашникова, героя вымышленного, но отразившего нравственные представления, образ жизни, характерные для российского купечества. В заглавии названы три героя. По сюжету же происходит столкновение только двух соперников. Какую роль в этом произведении играет царь Иван Васильевич? Иван Грозный воплощает идею деспотической, тиранической власти. В эпоху николаевской деспотии понятен интерес Лермонтова к фигуре Ивана Грозного: поэт сопоставляет Русь времен древнего тирана с Россией, управляемой «просвещенным» государем Николаем I. Столкновение Кирибеевича и Калашникова выходит за рамки личных отношений, оно становится причиной столкновения частного человека и всей государственной машины, олицетворением которой является Иван Грозный. Готовясь отомстить обидчику, Калашников вступает в открытый конфликт с государем, ибо борется против его установлений, воли, против вседозволенности приближенных царя. Выделите важнейшие события сюжета этого произведения. Найдите завязку, кульминацию и развязку. Есть ли в этой поэме экспозиция и эпилог? Завязка — пир у Ивана Грозного. Кульминация — бой Калашникова с Кирибеевичем. Развязка — казнь Калашникова. Эпилогом можно считать строфу, в которой говорится о том, какую память оставил Степан Парамонович в народе. Своеобразной экспозицией можно назвать зачин поэмы.
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