Помогите пожалуйста определить подлежащие и сказуемые
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Помогите пожалуйста определить подлежащие и сказуемые
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Гость:
Звёзды- подлеж. блещут-сказуем. волны-подлеж. хлещут-сказуем. туча-подлеж. идёт-сказуем. бочка-подлеж. плывёт-сказуем. гость-подлеж. вышел-сказуем. царь-подлеж. зовёт-сказуем. удалец-подлеж. полетел-сказуем
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