Помогите пожалуйста определить подлежащие и сказуемые

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Помогите пожалуйста определить подлежащие и сказуемые
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Автор: Гость
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Гость:
Звёзды- подлеж.  блещут-сказуем.                                                                      волны-подлеж. хлещут-сказуем.                                                                        туча-подлеж. идёт-сказуем.                                                                                бочка-подлеж. плывёт-сказуем.                                                                          гость-подлеж. вышел-сказуем.                                                                            царь-подлеж. зовёт-сказуем.                                                                              удалец-подлеж. полетел-сказуем
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