Разбор слов длинные, понаблюдать, носят, подрастут (приставка, корень, суффикс, окончание)
Русский язык
Разбор слов длинные, понаблюдать, носят, подрастут (приставка, корень, суффикс, окончание)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По+приставка на+приставка блюд+ккорень а+суффикс ть+суффикс нос+корень ят+окончание под+приставка раст+корень ут+окончание
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