Разбор слов длинные, понаблюдать, носят, подрастут (приставка, корень, суффикс, окончание)

Русский язык
Разбор слов длинные, понаблюдать, носят, подрастут (приставка, корень, суффикс, окончание)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По+приставка  на+приставка  блюд+ккорень  а+суффикс  ть+суффикс          нос+корень  ят+окончание                                                                                  под+приставка  раст+корень  ут+окончание
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