Найди ошибку в определении способа образования слова А.болтун- суффиксальный Б.пылесос-сложение слов В.ванная-переход одной части речи в другую Г.переходник-приставочный

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Найди ошибку в определении способа образования слова А.болтун- суффиксальный Б.пылесос-сложение слов В.ванная-переход одной части речи в другую Г.переходник-приставочный

Автор: Гость