Чем судьба Дуни (станционный смотритель) напоминает историю блудного сына

Русский язык
Чем судьба Дуни (станционный смотритель) напоминает историю блудного сына
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Родители дают жизнь детям, воспитывают их, стараются научить добру, любви, честности, хотят, чтобы они стали настоящими людьми. Но отношения детей и родителей часто складываются непросто из-за разницы взглядов на жизнь, несходства мнений, вкусов, из-за того, что дети хотят быть поскорее самостоятельными и не слушают советов родителей, хотят все делать по-своему. А в конечном итоге чаще всего правы оказываются все-таки родители. Среди евангельских притч есть притча о блудном сыне . Она едва ли не самая популярная, так как тема сбившегося с пути и покаявшегося затем человека актуальна в любое время и для любого возраста. Если человек осознал свою вину, его с радостью надо простить, а тот, кто чувствует, что он не прав или виноват, обязательно должен признать свою вину, покаяться. Сопоставление истории блудного сына из притчи и Дуни Выриной. Притча: -Блудный сын сам уходит из родного дома, чтобы жить самостоятельно. -Никто не ищет его -Образ жизни блудного сына после отъезда из родительского дома представляет собой развратное поведение. -Радостная встреча сына с отцом -Сын вернулся домой нищий и голодный. Он осознал свой грех, раскаялся в нем, понял, что “ недостоин называться сыном” своего отца, и решил вернуться. -Примирение с отцом “Станционный смотритель”: -Отец сам отправляет дочь из родного дома (случайно, невольно) , не предполагая, что расстается с ней навсегда. -Отец разыскивает в Петербурге дочь, чтобы вернуть её домой - Дуня живет в Петербурге в роскоши и богатстве. -Прошли годы – смотритель умер в нищете и горе. Лишь после смерти отца Дуня, уже богатая барыня, посещает родные места. -Авдотья Семеновна не вернулась, а зашла, проезжая мимо. -Невозможность встречи и примирения. Смотритель умер, так что покаяние и примирение невозможно. Основной прием повести– противопоставление. Счастье Дуни противопоставлено несчастью ее отца. Притча о блудном сыне введена, чтобы ярче выделить разницу в судьбах героев. Не несчастная “ блудная ” Дуня вернулась на станцию, а несчастный странствующий пешком Вырин. Как важно успеть сказать родителям, что мы их любим, принести им не одни неприятности, а хоть немного счастья. Даже если человек совершил дурной поступок, но понял и раскаялся, это не значит, что он плохой человек. Его можно и нужно простить. Главное, чтобы его раскаяние было осознанным и искренним. И хотя ждут Дуню в карете сыновья – юные барчата, кажется, что не о зарождении новой жизни ведётся рассказ, а о начале новой истории блудного сына. Возможно, повесть “Станционный смотритель” – это предостережение писателя современникам, людям XIX века, для которых евангельские притчи утратили религиозный смысл, перестали быть живым нравственным уроком, превращаясь лишь в часть быта.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Дайте полную характеристику Евгению Базарову ( Отцы и дети).
Ответить
Русский язык
Разбор слов длинные, понаблюдать, носят, подрастут (приставка, корень, суффикс, окончание)
Ответить
История
Государство богатое золотоносным песком? а. Мидия. б. Лидия. в. Вавилон. СРОЧНО!!ЗАВТРА КОНТРОЛЬНАЯ
Ответить
Другие предметы
Способы образования минераллов
Ответить
Математика
В магазине в 6 аквариумах 54 рыбки , поровну в каждом. Сколько аквариумов занимают 27 рыбок? помогите составить условие:(
Ответить