Чем судьба Дуни (станционный смотритель) напоминает историю блудного сына

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Родители дают жизнь детям, воспитывают их, стараются научить добру, любви, честности, хотят, чтобы они стали настоящими людьми. Но отношения детей и родителей часто складываются непросто из-за разницы взглядов на жизнь, несходства мнений, вкусов, из-за того, что дети хотят быть поскорее самостоятельными и не слушают советов родителей, хотят все делать по-своему. А в конечном итоге чаще всего правы оказываются все-таки родители. Среди евангельских притч есть притча о блудном сыне . Она едва ли не самая популярная, так как тема сбившегося с пути и покаявшегося затем человека актуальна в любое время и для любого возраста. Если человек осознал свою вину, его с радостью надо простить, а тот, кто чувствует, что он не прав или виноват, обязательно должен признать свою вину, покаяться. Сопоставление истории блудного сына из притчи и Дуни Выриной. Притча: -Блудный сын сам уходит из родного дома, чтобы жить самостоятельно. -Никто не ищет его -Образ жизни блудного сына после отъезда из родительского дома представляет собой развратное поведение. -Радостная встреча сына с отцом -Сын вернулся домой нищий и голодный. Он осознал свой грех, раскаялся в нем, понял, что “ недостоин называться сыном” своего отца, и решил вернуться. -Примирение с отцом “Станционный смотритель”: -Отец сам отправляет дочь из родного дома (случайно, невольно) , не предполагая, что расстается с ней навсегда. -Отец разыскивает в Петербурге дочь, чтобы вернуть её домой - Дуня живет в Петербурге в роскоши и богатстве. -Прошли годы – смотритель умер в нищете и горе. Лишь после смерти отца Дуня, уже богатая барыня, посещает родные места. -Авдотья Семеновна не вернулась, а зашла, проезжая мимо. -Невозможность встречи и примирения. Смотритель умер, так что покаяние и примирение невозможно. Основной прием повести– противопоставление. Счастье Дуни противопоставлено несчастью ее отца. Притча о блудном сыне введена, чтобы ярче выделить разницу в судьбах героев. Не несчастная “ блудная ” Дуня вернулась на станцию, а несчастный странствующий пешком Вырин. Как важно успеть сказать родителям, что мы их любим, принести им не одни неприятности, а хоть немного счастья. Даже если человек совершил дурной поступок, но понял и раскаялся, это не значит, что он плохой человек. Его можно и нужно простить. Главное, чтобы его раскаяние было осознанным и искренним. И хотя ждут Дуню в карете сыновья – юные барчата, кажется, что не о зарождении новой жизни ведётся рассказ, а о начале новой истории блудного сына. Возможно, повесть “Станционный смотритель” – это предостережение писателя современникам, людям XIX века, для которых евангельские притчи утратили религиозный смысл, перестали быть живым нравственным уроком, превращаясь лишь в часть быта.